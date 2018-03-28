Savunma Bakanlığı Hassas Güdüm Kiti Projesi için anlaştı

Hassas Güdüm Kiti Projesi, MK-84 ve NEB bombalarını akıllı hale getiriyor. 2020'ye kadar teslim edilmeleri beklenirken, yüksek irtifadan bırakıldığında 15 deniz mili mesafedeki hedefleri vurabilme kabiliyetine sahip oldukları belirtildi.
TESLİMAN TARİHİ 2019-2020 ARASI
ASELSAN ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.
KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.
MK-84 VE NEB BOMBALARINI AKILLI HALE GETİRİYOR
Orta irtifadan bırakıldığında 12 deniz mili, yüksek irtifadan bırakıldığında 15 deniz mili mesafedeki hedefleri vurabilme kabiliyetine sahip olan HGK-1 mevcut 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını akıllı hale getiriyor.