taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.129
USD
4,0083
EURO
4,9385
ALTIN
170,82
PETR
68,9800

Savunma Bakanlığı Hassas Güdüm Kiti Projesi için anlaştı

Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi için sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 23:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Savunma Bakanlığı Hassas Güdüm Kiti Projesi için anlaştı

Hassas Güdüm Kiti Projesi, MK-84 ve NEB bombalarını akıllı hale getiriyor. 2020'ye kadar teslim edilmeleri beklenirken, yüksek irtifadan bırakıldığında 15 deniz mili mesafedeki hedefleri vurabilme kabiliyetine sahip oldukları belirtildi.

TESLİMAN TARİHİ 2019-2020 ARASI

ASELSAN ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.

MK-84 VE NEB BOMBALARINI AKILLI HALE GETİRİYOR

Orta irtifadan bırakıldığında 12 deniz mili, yüksek irtifadan bırakıldığında 15 deniz mili mesafedeki hedefleri vurabilme kabiliyetine sahip olan HGK-1 mevcut 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını akıllı hale getiriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tunceli'de teröristlerin vurulduğu anlar kamerada
Pülümür'de eylem için sığınaktan çıkıp Tunceli-Erzincan yoluna inmeye çalışan 7 terörist ATAK helikopterle vuruldu. O anlarda askerlerin 'Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok' demesi dikkat çekti.
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sit alanında kaçak kazıya operasyon: 5 gözaltı
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında sit alanında 5 metre derinlikte çukur kazan 5 şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı.
Edirne'deki taşkının son durumu
Edirne'de yoğun yağışlar ve eriyen kar sularıyla nehirlerinin debisi arttı. Taşkın meydana geldi. Vali Günay Özdemir de bölgede incelemelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

259
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

88
Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

45
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

297
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

136
İstanbul tabelalarına 'Yeni Havalimanı' güncellemesi

İstanbul tabelalarına 'Yeni Havalimanı' güncellemesi

111
PKK'nın yeni siyasal ayağına ABD'den destek

PKK'nın yeni siyasal ayağına ABD'den destek

317
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM