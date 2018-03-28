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Anthony Joshua'nın en iyi 10 yumruğu

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Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs inşa ediyor

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Ahırda eşini dansa davet eden romantik adam

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de Çağlar Cilara'ya yaptığı açıklamada Doğan Medya'nın satışını "Rekabete aykırı" olarak değerlendirdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 2011-13 yıllarında askeri okula FETÖ tarafından yerleştirildiği iddia edilen kişiler hakkındaki soruşturmada, 13 kişiye gözaltı kararı verildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando Reges, "Hepimiz aşırı bir biçimde şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Fernando: Hepimiz şampiyon olmak istiyoruz

Kocaeli'de meydana gelen kazada bir tır otomobile arkadan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Beşiktaş sportif direktörlük görevi için eski futbolcu ve spor yorumcusu Serkan Reçber'e teklif yaptı. Reçber'in Beşiktaş ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, Serkan Reçber'e teklif yaptı

Ankara'da bulunan bir parka yoldan geçen araç tarafından ateş açıldı. Gerçekleşen olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi için sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleşecek.

Savunma Bakanlığı Hassas Güdüm Kiti Projesi için anlaştı

1 ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi AK Parti ve MHP ittifak olduğu için birlikte değerlendirilmeye başlandı. İşte son rakamlar...

2 Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali Varna’da düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'ne büyük umut bağlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hayal kırıklığına uğradı.

3 Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı Antalya'da oynanan Azerbaycan-Makedonya maçında çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi, hakem Halis Özkahya'nın verdiği yanlış bir kararı düzeltti.

4 Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük Gazeteci Şirin Payzın, Boğaziçili öğrencilerin Afrin şehitleri için lokum dağıtılmasına tepkisini 'özgürlük' olarak değerlendirdi.

5 Fransız basını YPG için yardım istedi Le Figaro yazarı, Avrupa ülkelerinin terör örgütü YPG için bir şeyler yapması gerektiğini aksi durumda Türkiye'nin bölgede elinin güçleneceğini yazdı.

6 İstanbul tabelalarına 'Yeni Havalimanı' güncellemesi İstanbul yollarındaki tabelalar 3. Havalimanı için yenilendi. Yeni Havalimanı güzergahını takip ederek havalimanına ulaşmak mümkün.