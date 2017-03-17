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Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Almanya'da seçimlerde Merkel'e rakip olan Schulz, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkmaya çalışıyor.

17.03.2017 - 09:34
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Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Başbakan adayı olan Martin Schulz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Rheinische Post gazetesine konuşan Schulz, "Şu anki durumda Türkiye’nin AB’ye üyeliği kesinlikle mümkün değil.” dedi.

HEDEFİNDE ERDOĞAN VAR

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Schulz, “Avrupa’daki bütün hükümet liderleri Erdoğan’a net bir şekilde kendisinin şu sıralar bütün sınırları aştığını söylemeli.” şeklinde konuştu.

AP'DE TERÖR SERGİSİ

Martin Schulz'un Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptığı dönemde, parlamentoda terör örgütü PKK için sergi açılmıştı.

Avrupa Parlamentosu'nda PKK sergisi haberi

Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

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