Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, çocukların yediği katı gıdalar ve atıştırmalıklar kabızlığa yol açar ve obeziteye davetiye çıkarır, dedi.

Etna’nın 2 bin 700’üncü metresindeki yeni bir kraterin lav püskürtmesiyle meydana geldiği duyuruldu.

TMSF, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyum atanan şirketleri sattığını iddia eden kişilere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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Gaziantep'te işkence edilen at ölüme terk edildi

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kuyruğunu kesip kırbaçla bir güzünü kör ettikleri atı ağaca bağlayarak terk etti.