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Sean Spicer görevine veda etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

21.07.2017 - 19:28
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Sean Spicer görevine veda etti

ABD Başkanı Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğünü üstlenmişti.

SCARAMUCCI GELDİ SPICER GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Sean Spicer görevine veda etti

"TRUMP BÜYÜK HATA YAPIYOR" DEMİŞTİ

Trump, Scaramucci'ye görevi teklif ettikten sonra Sean Spicer'dan sözcülüğe devam etmesini istemişti. Ancak Sean Spicer, Trump'ın "büyük bir hata yaptığını" söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Sean Spicer görevine veda etti

FOTOĞRAF: Sean Spicer'ın yerine gelen Anthony Scaramucci.

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