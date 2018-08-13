Sebastapolis'in hamamı ortaya çıkarıldı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, 2 bin yıllık geçmişe sahip Sebastapolis Antik Kenti'nin hamam bölümü ortaya çıkarıldı.

Müze Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) iş birliği ile antik kentin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen çalışmalar antik kentin hamam bölgesinde devam ediyor.

"KAZI ÇALIŞMALARININ İLK ETABI BİTECEK"

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Şengül Dilek Ful, yaptığı açıklamada, Sebastapolis Antik Kenti'ndeki bu yılki kazı çalışmalarının 28 kişilik ekiple sürdüğünü söyledi.

Kazı çalışmalarının 5 yıldır aralıksız sürdüğünü dile getiren Şengül Dilk Ful, "Bu sene kazıdaki 6. senemiz. Her sene 2 ay gibi bir zamanda kazı çalışmaları yapıyorduk. Bu sene ise kazı çalışmalarımız 28 günde bitecek. Bu ay içinde kazı çalışmalarımızın bu yılki etabı bitecek." dedi.

SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda M.Ö 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Roma İmparatoru Trajan zamanında M.S. 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ve geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991'e kadar devam etti. 1991'de ara verilen çalışmalara 2012 yılında tekrar başlandı.



