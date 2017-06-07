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Şebnem Özinal'ın son hal

'Böyle mi Olacaktı' dizisinin kötü karakteri Şebnem Özinal'ın son halini görenler şoke oldu.

07.06.2017 - 07:04
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SS

Şebnem Özinal uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Tiyatroya 1991 yılında ‘Çılgın Sonbahar’ adlı oyunla Dormen Tiyatrosu’nda başlayan, yirmi yıl önce yayınlanan ‘Böyle mi Olacaktı’ diziyle yıldızı parlayan Şebnem Özinal son olarak ekranlarda ‘Cesur Yürek’ projesiyle görüldü. Bir dönem genç kız, şimdi ise anne rolleriyle izlediğimiz Özinal'ın eski halinden eser kalmadı.

"YAŞIMDAN GENÇ GÖRÜNMEK İSTEMEM"

Daha önce verdiği bir röportajda 'Yaşımdan genç göstermek istemiyorum' diye konuşan Özilhan, son haliyle hayranlarını şaşırtsa da amacına ulaşmış gözüküyor.

Şebnem Özinal'ın son hal

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