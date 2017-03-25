Seçkin Piriler: 1 ay diyorum

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'le bu ayrılığa sebep gösterilen Kıvılcım Ural, önceki gün Cihangir'de karşı karşıya gelmişti. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Piriler "Görmedim" demişti.

O akşam yaşanılanlara dair açıklamada bulunan Piriler, şunları söyledi.

"O KADIN REKLAM PEŞİNDE"

"Geçen gün Cihangir’de aynı kafedeymişiz. Ben kendisini görmedim. Zaten kadın gazetecilere kendi haber veriyor, amacı da reklam yapmak. Ben Seçkin Piriler’im, yıllardır bu piyasadayım, bir yerlere gelmek için kimseyi kullanmadım. Kaan’la beş yıl flört ettik, bir kare fotoğrafımız yoktu. Diğer insanlar ise dikkat ederseniz 1.5 yıldır magazinde.

"KAAN'I DA BIRAKACAK"

Öngörülerim iyidir. Çok iyi biliyorum ki onların ilişkisi bitti. Birkaç kere zorla Kaan’ı reklam için zorla sizin karşınıza çıkarır, o kadar. Göreceksiniz, bir ay veriyorum sadece, sonra ilişkileri bitecek. Bu kadın reklam yolunda. Kaan’ı da bırakacak, başka biriyle reklam için uğraşacak ve kim bilir Kaan’ın arkasından neler söyleyecek"





"YUVAMI O YIKTI"

Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’ın “Ben kimsenin yuvasını yıkmadım” sözlerine de sert karşılık verdi: "O, ben lohusayken bunları bana yaşatan kadın. Bu arada Kaan benden asla ayrılmak istemedi. İstediği kadar konuşsun, evliliğim onun yüzünden bitti!"

"BİR TEK KAAN'A AŞIK OLDUM"

Seçkin Piriler, hayatının tek aşkının Kaan Tangöze olduğunu da sözlerine ekledi: "Ben hayatımda bir tek Kaan’a aşık oldum. Diğerleri gibi bir ona bir buna aşık olmadım"