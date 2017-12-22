Seçkin Piriler: Bana eski kaşar dedi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den boşanmasına sebep olarak gösterilen Kıvılcım Ural, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Kıvılcım Ural'ın yaptığı zehir zemberek açıklamalardan sonra gözler eski model Seçkin Piriler'e çevrilmişti.

"DOĞURMAKLA ANA OLUNMAZ"

Seçkin Piriler’in oğlu Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmiş, Kaan Tangöze’nin oğlu ile otele yerleştiği söylenmişti. Kıvılcım Ural’ın "Doğurmakla ana olunmaz" diye laf atıp hakaret dolu mesajlar gönderdiğini iddia eden Seçkin Piriler, bir açıklama daha yaptı.

"BANA BAK ESKİ KAŞAR"

Kıvılcım Ural, "Seçkin ile konuşmak istedim. Mesaj attım. Ama o istemedi." demişti. Seçkin Piriler "Evet, attı." diyerek şu mesajı gösterdi: "Bana bak eski kaşar. Annelik kapasiten yok pislik."

"DAVA AÇTIM"

Piriler "Kendisine hakaret davası açtım. Benim ve ailem hakkında konuşma yasağı getirilmesini talep ettim." dedi.