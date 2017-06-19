Seçkin Piriler: Kıvılcım için üzülüyorum

Şebrem Ferah'ın konserini Yaşar Gaga, Seçkin Piriler ve Eva Maya da izledi. Arkadaşı Eva Maya ile birlikte konsere gelen Seçkin Piriler, muhabirlerle sohbet etti.

"BANA ARTIK ONLARI SORMAYIN"

Eski eşi Kaan Tangöze, sevgilisi Kıvılcım Ural’ın İngiltere’deki London College of Music’ten müzik öğretmenliği sertifikası almayı başarması üzerine Londra’da eğitimine devam etmesine izin vermediği haberleriyle gündeme gelmişti.

Piriler konuyla ilgili, “Haberleri okudum, Kaan izin vermemiş, çok üzüldüm ama lütfen artık bana artık o ikisiyle alakalı bir şey sormayın. Ben unuttum, siz de unutun. Bu konu burada kapansın. Eğlenmeye, Şebo’yu dinlemeye geldim, onlarla keyfimi kaçıramam” dedi.