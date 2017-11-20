Seçkin Piriler sevgili yaptı

Eski eşi Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural’a dava açacağı haberleriyle gündeme gelen Seçkin Piriler, önceki gece Harbiye’deki bir kulüpteydi.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Ünlü manken, arkadaşlarıyla gittiği mekanda Sefa isimli gençle bir araya geldi. Samimi şekilde eğlenen ikili, mekandan sabaha karşı saat 04.00’te ayrıldı. Piriler kapıda muhabirleri görünce kız arkadaşıyla beraber mekana döndü.

MEKANDAN BERABER AYRILMADILAR

Piriler ve arkadaşı, 20 dakika kadar bekledikten sonra içeriden ayrı ayrı çıktı. “Yanınızdaki beyefendi sevgiliniz mi?” sorusunu yanıtsız bırakan manken, taksiye binerek uzaklaştı. Sefa isimli arkadaşı ise önce özel şoförünü muhabirlerin yanına göndererek fotoğraflarının silinmesini istedi. Ardından yanındaki arkadaşıyla bir taksiye binerek mekandan ayrıldı. Ekip daha sonra Nişantaşı’ndaki bir evde yeniden bir araya geldi.