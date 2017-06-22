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Seçkin Piriler Teoman konserinde koptu

Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam rock müziğin ünlü ismi Teoman sahneye çıktı.

22.06.2017 - 06:59
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Teoman, geceye “Serseri” şarkısıyla başladı. Ardından “Senden Önce Senden Sonra”, “Rüzgar Gülü”, “Bana Öyle Bakma”, “Paramparça”, “Gemiler” gibi en sevilen şarkılarını söyledi. “İstanbul’da Sonbahar”ı ıslıkla seslendiren Teoman’ın performansı dakikalarca alkışlandı.

Seçkin Piriler Teoman konserinde koptu

KONSERİN TADINI ÇIKARDI

Ünlü rock’çı, konser bitiminde bis için sahneye döndü, “Yağmur” ve “Uykusuz Her Gece” şarkılarını okuyarak geceyi noktaladı. Konseri izlemeye gelenler arasında Deniz Akkaya, Seçkin Piriler, Aslışah Alkoçlar gibi ünlü isimler de vardı. Seçkin Piriler, konser boyunca oturmadı ve sürekli dans etti.

Seçkin Piriler Teoman konserinde koptu

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