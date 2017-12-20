taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8353
EURO
4,5432
ALTIN
155,89
PETR
63,8500

Seçkin Piriler'den açıklama geldi

Eski manken Seçkin Piriler, hakkında çıkan şok iddiaya avukatı aracılığıyla cevap verdi.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 07:36..
  1. Haberler
  2. Magazin

DD

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile ihanet gerekçesiyle 2016'da boşanan Seçkin Piriler'in, "Çocuklarına kötü davrandığı, büyük oğlu Hakan'ı evden gönderdiği" iddiası herkesi şaşırttı.

Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'ın sosyal medya paylaşımı ise gözleri bir kez daha Seçkin Piriler'e çevirdi. 37 yaşındaki eski manken, yaptığı basın açıklaması ile anneliğinin sorgulanmasına tepki gösterirken, eski eşinin sevgilisi Kıvılcım Ural hakında yasal yollara başvurduğunu belirtti.

Seçkin Piriler'den açıklama geldi

Tangöze'nin uğruna evliliğini bitirdiği Kıvılcım Ural'ın Instagram sayfasında paylaştığı o mesaj:

"OLANLARA BEN BİLE KATLANAMIYORUM"

"Duyduklarıma inanamıyorum. Biz insanoğluna neler oldu... Ebeveynlerin çocuklarına yaptıkları şiddet haberlerini aldıkça deliriyorum, çocuklarını maddi manevi kullanmak için onları istismar etmelerine şu genç yaşımda ben katlanamıyorum.

"ONLARI DÜŞÜNMEKTEN UYUYAMIYORUM"

Onları düşünmekten ben uyuyamadım. Sadece doğurmak ile ana olunmuyor. Neden doğum kontrol hapları var hiç düşündünüz mü? Biz gençler neden şapır şapır onlardan yutuyoruz? Mesela bir eğitim yöntemi yok mu 'doğru bir ebeveyn' olmak için? Sen kendini yapamadıysan çocuğun ne günahı var? Herkes gider evlat kalır. Hiç bir çocuk hiç bir ilişkinin garantisi değildir. Hiç bir çocuk sizin hayatınızı kurtarmak için dünyaya gelmez. Çocuklar bu dünyanın geleceği biricik pırlanta taneleridir.

"GÖSTERMELİK SEVGİ KARELERİ"

Kendi başarısızlığınızın cezasını çocuklarınıza çektiremezsiniz. Ben artık şiştim! Göstermelik sevgi karelerinin ardında yatan karanlık sırları işitmekten bıktım! Bu mesajımı okurlar da utanırlar belki. Evlatlarına sımsıkı sarılırlar. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğru yolu bulun! Doğru yolu kimin gösterdiğinin bir önemi olmasın sizin için..."

Seçkin Piriler'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Adriana Lima - Metin Hara ayrıldı iddiası
Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara ile Brezilyalı manken Adriana Lima'nın aşkı yaza damga vurmuştu.
Emina Sandal'dan Mustafa Sandal'a ağır gönderme
Mustafa Sandal'la evliliği sallantıda olan Emina Sandal'dan eşine sosyal medyadan ağır mesajlar vermeye devam ediyor.
Ferhat Göçer'den Yılmaz Morgül'e: Yalancı ve ahlaksızsın
Ferhat Göçer, kendisi hakkında konuşan Yılma Morgül'e sert cevap verdi.
Ahmet Kural'ın ailesi Sıla'yı izlemeye geldi
Sıla, önceki akşam Maslak TİM Show Center’da yedinci konserini verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

140
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

79
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

0
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

46
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

4
Casillas: Galatasaray maçını tekrar oynamak isterdim

Casillas: Galatasaray maçını tekrar oynamak isterdim

35
İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM