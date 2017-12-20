Seçkin Piriler'den açıklama geldi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile ihanet gerekçesiyle 2016'da boşanan Seçkin Piriler'in, "Çocuklarına kötü davrandığı, büyük oğlu Hakan'ı evden gönderdiği" iddiası herkesi şaşırttı.

Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'ın sosyal medya paylaşımı ise gözleri bir kez daha Seçkin Piriler'e çevirdi. 37 yaşındaki eski manken, yaptığı basın açıklaması ile anneliğinin sorgulanmasına tepki gösterirken, eski eşinin sevgilisi Kıvılcım Ural hakında yasal yollara başvurduğunu belirtti.

Tangöze'nin uğruna evliliğini bitirdiği Kıvılcım Ural'ın Instagram sayfasında paylaştığı o mesaj:

"OLANLARA BEN BİLE KATLANAMIYORUM"

"Duyduklarıma inanamıyorum. Biz insanoğluna neler oldu... Ebeveynlerin çocuklarına yaptıkları şiddet haberlerini aldıkça deliriyorum, çocuklarını maddi manevi kullanmak için onları istismar etmelerine şu genç yaşımda ben katlanamıyorum.

"ONLARI DÜŞÜNMEKTEN UYUYAMIYORUM"

Onları düşünmekten ben uyuyamadım. Sadece doğurmak ile ana olunmuyor. Neden doğum kontrol hapları var hiç düşündünüz mü? Biz gençler neden şapır şapır onlardan yutuyoruz? Mesela bir eğitim yöntemi yok mu 'doğru bir ebeveyn' olmak için? Sen kendini yapamadıysan çocuğun ne günahı var? Herkes gider evlat kalır. Hiç bir çocuk hiç bir ilişkinin garantisi değildir. Hiç bir çocuk sizin hayatınızı kurtarmak için dünyaya gelmez. Çocuklar bu dünyanın geleceği biricik pırlanta taneleridir.

"GÖSTERMELİK SEVGİ KARELERİ"

Kendi başarısızlığınızın cezasını çocuklarınıza çektiremezsiniz. Ben artık şiştim! Göstermelik sevgi karelerinin ardında yatan karanlık sırları işitmekten bıktım! Bu mesajımı okurlar da utanırlar belki. Evlatlarına sımsıkı sarılırlar. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğru yolu bulun! Doğru yolu kimin gösterdiğinin bir önemi olmasın sizin için..."