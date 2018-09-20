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Seda Sayan: Akıma girdim

“Falling Stars” akımına uyan ve Londra’da yere düşmüş gibi poz verip o fotoğrafı Instagram’da paylaşan Seda Sayan, eleştirilere yanıt verdi.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 06:44..
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Geçen hafta yüz üstü yere uzanıp düşmüş taklidi yapan Seda Sayan, o fotoğrafıyla çok ses getirdi.

Bazıları pozu eleştirirken bazıları da Sayan’ın mekan reklamı yaptığını ileri sürdü. Ünlü sunucu, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı konuyla ilgili soruları yanıtladı:

"MESAJ VERMEK İSTEDİM"

“Bildiğiniz üzere Falling Stars dünya starlarının başlattığı bir akım. Benim amacım ‘Düşene gülmeyin. Her düşen kadın güçlüdür, yeniden kalkar’ mesajı vermekti ama yanlış anladılar. Hatta bazıları bunu para karşılığında, reklam için yaptığımı söyledi. Sahibi yakın arkadaşım olur, ne parası ne pulu.”

Seda Sayan: Akıma girdim

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