55 yaşındaki Seda Sayan, 6 yıl aşk yaşadığı Erhan Çelik'ten 7 ay önce ayrılmıştı. Ağustos'ta da 46 yaşındaki iş adamı Murat Karabova ile aşk yaşamaya başlamıştı.

SEDA UYARILARI DİKKATE ALDI

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Seda Sayan Murat Karabova'dan ayrıldı. Seda Sayan'ın Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni olarak da etrafındakıilerin 'O adama dikkat et!' diye yaptığı uyarı gösteriliyor.

HASTA OLUNCA HEMŞİRE EŞİNE KOŞTU

Bu uyarının yapılmasının nedeni ise geçen günlerde çok ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi. Murat Karabova ise bu iddialara Instagram hesabından bir paylaşım yaparak cevap vermişti. Murat Karabova paylaşımına 'Kapattığım kapıların deliğinden bile bakmam ben bir tek ona (Seda Sayan'a) niyetliyim' notunu düşmüştü.

Murat Karabova'nın eski eşi Aslı Sarıpınar

TAKİPÇİSİ DE UYARMIŞTI

Öte yandan dün Seda Sayan, ''Aşık olduğunuz herifin eski eşinin Facebook'una bir girin de görün gerçekleri...'' diye yorum yapan takipçisine ''Facebook adresini bilmiyorum at bakalım.'' diye cevap verdi. Seda Sayan kısa süre sonra da paylaşımını yoruma kapattı.