taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.242
USD
3,6857
EURO
4,3372
ALTIN
152,54
PETR
56,0500

Seda Sayan Murat Karabova'dan ayrıldı

Seda Sayan, galerici sevgilisi Murat Karabova'ı sildi.

10.10.2017 - 11:50
  1. Haberler
  2. Magazin

Seda Sayan Murat Karabova'dan ayrıldı

55 yaşındaki Seda Sayan, 6 yıl aşk yaşadığı Erhan Çelik'ten 7 ay önce ayrılmıştı. Ağustos'ta da 46 yaşındaki iş adamı Murat Karabova ile aşk yaşamaya başlamıştı.

SEDA UYARILARI DİKKATE ALDI

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Seda Sayan Murat Karabova'dan ayrıldı. Seda Sayan'ın Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni olarak da etrafındakıilerin 'O adama dikkat et!' diye yaptığı uyarı gösteriliyor.

HASTA OLUNCA HEMŞİRE EŞİNE KOŞTU

Bu uyarının yapılmasının nedeni ise geçen günlerde çok ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi. Murat Karabova ise bu iddialara Instagram hesabından bir paylaşım yaparak cevap vermişti. Murat Karabova paylaşımına 'Kapattığım kapıların deliğinden bile bakmam ben bir tek ona (Seda Sayan'a) niyetliyim' notunu düşmüştü.

Murat Karabova'nın eski eşi Aslı Sarıpınar

Seda Sayan Murat Karabova'dan ayrıldı

TAKİPÇİSİ DE UYARMIŞTI

Öte yandan dün Seda Sayan, ''Aşık olduğunuz herifin eski eşinin Facebook'una bir girin de görün gerçekleri...'' diye yorum yapan takipçisine ''Facebook adresini bilmiyorum at bakalım.'' diye cevap verdi. Seda Sayan kısa süre sonra da paylaşımını yoruma kapattı.

İlginizi Çekebilir
Manken Öykü Baştaş'tan takipçisine ayar
Öykü Baştaş, kendisi için "Umarım körümdür." diyen takipçiye cevap verdi.
Burçin Terzioğlu: Bizim evin halleri
Ünlü çift Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, evlerinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
Özge Ulusoy'dan samimi açıklamalar
Ünlü manken hangi erkeklerin kendisini etkileyebileceğini tarif etti.
Deniz Seki'nin umre planı gerçek oluyor
Zor günlerini atlatabilmek için umreye gitmek istediğini açıklayan Deniz Seki, bu planını gerçekleştirmek için harekete geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

312
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

38
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

52
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

91
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

104
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM