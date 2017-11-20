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Seda Sayan'dan evlilik açıklaması

Seda Sayan, hakkında çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi. Evlendiği iddia edilen şarkıcı, 'Öyle bir şey yok' dedi.

20.11.2017 - 15:18
  1. Haberler
  2. Magazin

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, "Seviyorum" projesinde birlikte çalıştığı Cefi Tayuk ile evlendiği yönünde çıkan haberlere isyan etti.

"EVLENSEM GİZLEMEM DAVET EDERİM"

Cefi Tayuk ile aralarında duygusal bir ilişki olmadığını belirten Seda Sayan , bir basın açıklaması yaptı: "Değerli Basın mensupları, Türkiye’de son dönemde ne yazık ki üzücü bir şekilde magazin basınının, gerçekleri ortaya çıkarma kaygısı duymaksızın yalan haberler vasıtasıyla gündem oluşturma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu yalan haberlerden biri de şahsım ve Cefi Tayuk ile ilgili olarak, evlendiğim yolunda çıkan haberlerdir. Bildiğiniz üzere son derece şeffaf yaşayan bir insan olarak, birisiyle evlenecek olsam gizlemek yerine sizleri de davet eder, tebrikleri kabul ederdim. Ve yine siz değerli basın mensuplarından niyet okuyuculuğu yapmak yerine, arayıp bizzat bana sormanızı beklerdim. Öte yandan, belirtmek isterim ki Cefi, benim yakın dostum ve iş ortağım olup, aramızda herhangi bir duygusal ilişki mevcut değildir. Bu nedenle hakkımda bu yönde yapılacak haberlere bir son verilmesi ile mesleki ve özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum."

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