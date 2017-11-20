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Seda Sayan'ı yıkan mahkeme kararı

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le birlikte oynadığı reklamlar için açtığı dava, mahkeme tarafından reddedildi.

20.11.2017 - 07:14
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Ünlü sanatçı, geçen yıl çekilen pizza reklamlarında, bilgisi ve izni olmadan bir kola firmasının da reklamının yapıldığını öne sürmüş, her iki şirkete 110 bin liralık dava açmıştı.

"DAVACI DAVASINI İSPATLAYAMADI"

Önceki gün İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katıldı. Sayan’ın avukatı, “Müvekkilimizin hakkı ihlal edilmiştir” dedi. Pizza şirketinin avukatı ise “Davacı davasını ispatlayamamıştır. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

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