Sedat Ergin'den darbe kontrollü diyenleri susturacak yazı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananların kontrollü veya kurgu diyenlerin düşüncelerini çürütmek üzere bir yazı kaleme aldı.

Ergin, yazısında darbenin gerçekçiliği karşısında "Kontrollü şekilde 6 saat öne mi alındı" diye sorgulayan Ertuğrul Özkök ve CHP'lileri kastederek siyasilerin "darbe kontrollüydü" düşüncesinin boş kaldığına dikkat çekti:

"Bu kadar ayrıntılı bir şekilde planlanıp, bir büyük organizasyon aracılığıyla uygulanan bir darbenin sahiciliği karşısında, kamuoyu ve bazı siyaset çevrelerinde yapılan -darbenin kurgu mu yoksa kontrollü mü olduğu yolundaki- tartışmalar boşlukta kalıyor"

"GEREKİRSE DEĞİL, DİREKT VURSUNLAR DİREKT"

Yazıda ayrıca darbenin ne kadar gerçekçi olduğunu gösteren telsiz konuşmaları yer aldı:

- Jandarmanın etrafını saran polis araçlarını vurun...

- Beytepe jandarmanın etrafını saran polis araçları, Sikorsky’ler ininceye kadar emniyete alınacak, gerekirse vurulacak...

- gerekirse değil, direkt vursunlar direkt, yoksa sıkıntı olacak..

- direkt vuruyoruz anlaşıldı...

"VURUN ABİCİM VURUN"

*

- vurun vurun direneni..

- komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım...

- vurun abicim vurun, özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa vurun...

- Konya yoluna bak mavi lambalı polis aracı görürsen vur abicim...

- anlaşıldı komutanım...

"NE KADAR KOBRA ARAÇ VARSA VURUN..."

*

-Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetler’e doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun...

- vurulsun...

- vurulsun, vurulsun...

- Ne kadar kobra araç varsa vurun...

*

- Şu an MİT ateş altına alındı...

- MİT’in üzerinde bekliyoruz, müsait...

Darbeci pilotların kan donduran telsiz konuşmaları VİDEO