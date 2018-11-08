Sedef Avcı: Kıyafete çok para vermem

Sedef Avcı, çocuğu ve kendisi için kıyafete binlerce TL vermeyeceğini söyledi. Avcı, önceki gün Feriye’de gerçekleştirilen Toplum Gönülleri Vakfı’nın (TOG) çocuklar için başlattığı ‘Kıyafet Bağış Kampanyası’na katıldı.

"AİLE İÇİ ZİNCİR YAPTIK"

Oyuncu, “Oğlum Can’ın giydiklerini bağışlıyorum. Kendi dönemimizde olduğu gibi aile içinde zincir yaptık. Kıyafetleri 3-4 çocuk arasında döndürdüğümüz oluyor. Kısa süre giyiyorlar ve eskimiyor” dedi.

"MARKA TAKINTIM YOK"

Çocuğu için bir tişörte binlerce TL vermeyeceğini belirten Avcı, “Bu yanlış bir durum. Marka takıntım hiç yok. İhtiyacım doğrultusunda ne gerekiyorsa onu giyiyorum. Kıyafet konusunda maddesel şeylere fazla önem veren biri değilim, öyle bir merakım olmadı. Çocuğumu da böyle yetiştirmeye çalışıyorum” diyerek, giyime dudak uçuklatan paralar harcayan isimlere gönderme yaptı.