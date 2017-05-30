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Şehidin borcunu bakanlık ödedi

Şehidin babasına gönderilen haciz mesajı sonrası bakanlık yetkilileri harekete geçerek haczi önledi.

30.05.2017 - 08:08
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Uzman Çavuş 24 yaşındaki Mehmet Çiftçi, 2012 yılı 15 Eylül günü Hakkari- Çukurca Karayolu Oğul Köyü yakınlarda askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu.

300 LİRALIK BORÇ KATLANDI

İzmir'de toprağa verilen şehidin Karabağlar'da yaşayan babası Satılmış Çiftçi, oğlunun borcu olup olmadığını araştırdığını ve bir GSM operatörüne 300 lira borcu olduğunu öğrendiğini belirtti.

Şehidin borcunu bakanlık ödedi

HACİZ GELECEK MESAJI

Aradan geçen 5 yılın ardından Satılmış Çiftçi'ye GSM şirketine bağlı olduğunu söyleyen avukatlık bürosundan, 'telefon faturası borcunun faiz ve masraflarıyla birlikte 2 bin 200 liraya ulaştığı ve ödemediği taktirde evlerine haciz geleceğini' bildiren mesaj geldi.

BAKANLIK GEREKENİ YAPTI

Yaşananlardan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Şehitten geriye kalan borç bakanlık tarafından ödenerek hacizin önüne geçildi.

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