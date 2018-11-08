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Şehir Tiyatroları'nda kasım ayı oyunları

Tiyatroseverlerin buluşma noktası olan Şehir Tiyatroları kasım ayında da yeni oyunlarla seyircilerin karşısında çıkacak.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 14:02..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, (ŞT) kasım ayında 2’si yeni, 27 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SEYİRCİYİ BEKLEYEN OYUNLAR

Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, Matruşka, Macbeth, Nora (Bir Bebek Evi), Şahane Züğürtler, Son, Ay Işığında Şamata, On İki Öfkeli Adam, Can Yeleği, Bizim Aile, Ben Çağırmadım, Uzlaşma, Cibali Karakolu, Saadet Hanım, Ocak’ta Bahar, Kahvede Şenlik Var, Hisse-i Şayia, Komik-i Şehir Naşit Bey, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Hayal-i Temsil ve çocuk oyunları Yaşasın Barış, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Bir Kümes Hikâyesi, Palyaço Prens, Benim Güzel Pabuçlarım, Alaaddin’in Sihirli Lambası.

Şehir Tiyatroları'nda kasım ayı oyunları

Şehir Tiyatroları'nda kasım ayı oyunları

Şehir Tiyatroları'nda kasım ayı oyunları Şehir Tiyatroları'nda kasım ayı oyunları

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