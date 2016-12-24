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Şehit annesinin adı herkesi ağlattı

Suriye El Bab'da şehit düşen Osman Çelik'in annesinin adının Suriye Çelik olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 24.12.2016 - 10:30
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Şehit annesinin adı herkesi ağlattı

Osman Çelik'in annesinin adı duygulandırdı: Suriye Çelik.

Anne, cenaze töreninde oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Suriye çelik, cenazede sağlık ekiplerinin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Şehit annesinin adı herkesi ağlattı

"DEDEM SURİYE'Yİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN ANNEME SURİYE ADINI VERMİŞ"

Şehidin ağabeyi Ozan Çelik, annesinin isim hikayesini "Dedem uzun yol şoförüyken Suriye'de çok kalmış. Suriye'yi çok sevdiği, Halep'in güzelliğinden çok etkilendiği için doğduğunda anneme Suriye adını vermiş" sözleriyle anlattı.

Şehit annesinin adı herkesi ağlattı

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