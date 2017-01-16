taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.712
USD
3,8057
EURO
4,0355
ALTIN
147,12
PETR
55,6600

Şehit ateşi Osmaniye'ye düştü

Diyarbakır'da şehit olan Mahmut Ava'nın eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haber, şehidin ailesini yasa boğdu.

16.01.2017 - 22:29
  1. Haberler
  2. Gündem

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ndeki baba ocağı yasa büründü.

ACI DOLU ANLAR..

Şehidin Kışla Mahallesi'ndeki baba evine gelen Toprakkale İlçe Emniyet Amiri Abdullah Oğul ve beraberindeki heyet, acı haberi baba Süleyman Ava ile anne Sultan Ava'ya verdi.

Şehit ateşi Osmaniye'ye düştü

Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Süleyman-Sultan Ava çiftine, yetkililer ile birlikte eve gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin baba evine akın etti.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYDİ

Şehit Mahmut Ava'nın yaklaşık 2 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Gülseren Ava'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Osmaniye'ye düştü

3,5 YILLIK POLİSTİ

7 kardeşten en küçüğü ve 3,5 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Şehit Ava'nın cenazesi, yarın sabah Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından memleketi Toprakkale'ye getirileceği, burada mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

75
McDonald's et yerine hayvansal yağ kullanıyor

McDonald's et yerine hayvansal yağ kullanıyor

332
Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

71
Baraj suyu çekilince cami minaresi ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince cami minaresi ortaya çıktı

98
Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü

Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü

546
Şırnak'ta ve Sur'da patlama

Şırnak'ta ve Sur'da patlama

217
Çin'den Trump'a gözünün yaşına bakmayız uyarısı

Çin'den Trump'a gözünün yaşına bakmayız uyarısı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM