Şehit eşi: Bizde Haşimler bitmez

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK’lıların saldırısında şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Haşim Yenigül’den geride bıraktığı tüm eşyalar, eşi tarafından yaşatılıyor.

"1 AY SONRA BİR HAŞİM YENİGÜL DAHA GELİYOR"

8 aylık hamile olan Leyla Sarıgül, “1 ay sonra bir Haşim Yenigül daha geliyor, bir de 2.5 yaşında Metin Mus’ab’ım var, vatan sağ olsun, biz asla bitmeyeceğiz” dedi.

EŞİ İÇİN ÖZEL ODA DİZAYN ETTİ

Eşinin şehit olmasından ardından odalardan birini şehit eşi için özel dizayn eden Leyla Sarıgül (23), ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın yanında eşinin üniforması, parkalar, botlar, saat, ehliyet, elbiseleri, evlenirken giydikleri damatlık ve gelinlikler, askerlik hatıra fotoğrafları, şahadet belgesini sergiliyor.

"BU BENİM EŞİME OLAN SEVGİMLE ALAKALI BİR ŞEY"

Evini kapısını ziyaretçilere açan şehit eşi Leyla Sarıgül, “Bu benim kendi eşime olan sevgimle alakalı bir şey. Şehit olması tabi beni daha çok etkiledi. Bu şekilde bir oda hazırlamak istedim ve hani bir şehide yakışan bence onun yaşadıklarının, onun neler çektiklerinin, anılarının hatıralarının gündeme gelmesidir. Ve ben evimde hazırlamak istedim ki devamlı benim yanı başımda dursun, ben onu o şekilde hissedeyim, yanımda hissedeyim, bu oda onun odası. Ben onu yanımda göreyim, evimde gibi zaten, öyle hissediyorum. Ama böyle olması, onu devamlı görmem, devamlı hissetmem daha da hoş bir şey. Yaklaşık bir buçuk iki ay sürdü. Eşyaların gelmesi 1 ay sürdü oradan. Eşime ait iğneden ipliğe her şey, sivil eşyaları, askeri eşyaları, şehit olduktan sonra bana verilen emanetler, her şeyi. Kırık iğnesine kadar diyebilirim” dedi.