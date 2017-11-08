Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Sakallı, memleketi İzmir'in Beydağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Şehit üsteğmenin cenazesi uçakla İzmir'e oradan da karayoluyla Beydağ ilçesi Bakır Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda evin önüne getirilirken vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Ayakta durmakta zorluk çeken şehidin babası Önder ve annesi Nurşen Sakallı ile şehit üsteğmenin üniformasını giyen kız kardeşi Özlem Karakuş'u askeri görevliler ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

"KARDEŞİMİN ÖCÜNÜ BEN ALACAĞIM"

Şehidin kız kardeşi, elinde tuttuğu ağabeyine ait kıyafetleri koklayarak, "Kardeşimin öcünü ben alacağım, o hainler gelsinler beni bulsunlar." dedi.

"ŞEHİTLİK DE YAKIŞTI GÜZEL KOMUTANIM"

Baba Önder Sakallı da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü ve "Vatan aşkına ölen çocuğum, benim güzel çocuğum. Sana her şey yakışıyordu şehitlik de yakıştı, benim yakışıklı güzel komutanım. Şehitliği çok istiyordun işte istediğin oldu, şehit oldun çocuğum." dedi.

Bu sırada şehidin akrabası 4 yaşındaki Şeyma Sakallı'nın babasının kucağında yaklaştığı naaşın üzerindeki Türk bayrağını okşaması dikkat çekti.

Şehit Mehmet Sakallı'ya veda VİDEO

HELALLİK ALINDI

Helalliğin alınmasının ardından şehit üsteğmenin cenazesi bir süre top arabasında taşındıktan sonra vatandaşların omuzlarında Bakır Mahallesi mezarlığına götürüldü.

İl Müftüsü Ramazan Muslu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı dualarla toprağa verildi.