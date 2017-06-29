taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.488
USD
3,5244
EURO
4,0232
ALTIN
140,54
PETR
47,6800

Şehit Muhammed Ali Dündar 15 Temmuz'da gazi olmuştu

Hakkari'de PKK saldırısıyla şehit olan ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Dündar, darbe girişimi sırasında da kolunu kırmıştı.

29.06.2017 - 15:46
  1. Haberler
  2. Gündem
Şehit Muhammed Ali Dündar 15 Temmuz'da gazi olmuştu

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammed Ali Mevlüt Dündar, memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

FELÇLİ BABASINI ZİYARETE GELECEKTİ CENAZESİ GELDİ

Rahatsızlanan felçli babası İdris Dündar'ı, bugün ziyarete gelmeye hazırlanan şehit polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesinin gelmesi yürekleri dağladı.

Şehit Muhammed Ali Dündar 15 Temmuz'da gazi olmuştu

ÜÇ KARDEŞİN İSMİ MUHAMMED İLE BAŞLIYOR

3'ü erkek 5 kardeş olan şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın ecza deposunda çalışan ağabeyi Muhammed Musa Dündar ile ziraat mühendisi kardeşi Muhammed Masum Dündar'ın, isimlerinin Muhammed  ile başlaması dikkat çekti.

Şehit polis Dündar Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

ABLASI HAFIZ

Şehit Dündar'ın, ablası Ayşe Türk'ün hafız, en küçük kardeşi Emine Betül'ün de imam hatip ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenildi. Hamile olan ablası Ayşe Türk, fenalaşınca ambulansta müdahale edildi.

Şehit Muhammed Ali Dündar 15 Temmuz'da gazi olmuştu

Şehit PÖH Muhammet Ali Mevlüt Dündar VİDEO

ŞEHİT, 15 TEMMUZ'DA GAZİ OLMUŞ

Dündar ailesinin yakınları, şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'ta görevli iken geçici görevle Ankara'ya geldiği ve havalimanını ele geçirmeye çalışan askerlerle müdahale ettiği ve askerlerin başındaki generali gözaltına alırken çıkan arbedede düşüp kolunu kırdığı ve koluna platin takıldığını belirtti.

2 AY SONRA HAKKARİ'YE GİTTİ

Şehit Dündar'ın, tedavisinin ardından yaklaşık 2 ay Karaman'daki evinde istirahat ettiği ve ardından Hakkari'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Dündar'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Şehit Muhammed Ali Dündar 15 Temmuz'da gazi olmuştu

İlginizi Çekebilir
Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetiminden toplu istifa
Bursa yönetimi istifa gerekçelerinde Mimarlar Odası'nın meslek alanında hiçbir çalışma yapmadığına, siyasi kuruma dönüştüğüne dikkat çekti.
Bahçeli'den uyum yasaları açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasının değerlendirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da Meclis'e ilk bombanın atıldığı saat olan 02:32'de vatandaşlara hitap edecek.
FETÖ'cü üsteğmenden halkı vurun emri iddianamede
15 Temmuz gecesi nöbetçi olmamasına rağmen karargaha giden şüpheli eski üsteğmen Metin Yağcı'nın halkı vurma emri verdiği iddianameye girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

289
Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

57
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

104
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

45
Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

132
FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

194
Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM