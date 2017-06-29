Şehit Muhammed Ali Dündar 15 Temmuz'da gazi olmuştu

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammed Ali Mevlüt Dündar, memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

FELÇLİ BABASINI ZİYARETE GELECEKTİ CENAZESİ GELDİ

Rahatsızlanan felçli babası İdris Dündar'ı, bugün ziyarete gelmeye hazırlanan şehit polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesinin gelmesi yürekleri dağladı.

ÜÇ KARDEŞİN İSMİ MUHAMMED İLE BAŞLIYOR

3'ü erkek 5 kardeş olan şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın ecza deposunda çalışan ağabeyi Muhammed Musa Dündar ile ziraat mühendisi kardeşi Muhammed Masum Dündar'ın, isimlerinin Muhammed ile başlaması dikkat çekti.

Şehit polis Dündar Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

ABLASI HAFIZ

Şehit Dündar'ın, ablası Ayşe Türk'ün hafız, en küçük kardeşi Emine Betül'ün de imam hatip ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenildi. Hamile olan ablası Ayşe Türk, fenalaşınca ambulansta müdahale edildi.

Şehit PÖH Muhammet Ali Mevlüt Dündar VİDEO

ŞEHİT, 15 TEMMUZ'DA GAZİ OLMUŞ

Dündar ailesinin yakınları, şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'ta görevli iken geçici görevle Ankara'ya geldiği ve havalimanını ele geçirmeye çalışan askerlerle müdahale ettiği ve askerlerin başındaki generali gözaltına alırken çıkan arbedede düşüp kolunu kırdığı ve koluna platin takıldığını belirtti.

2 AY SONRA HAKKARİ'YE GİTTİ

Şehit Dündar'ın, tedavisinin ardından yaklaşık 2 ay Karaman'daki evinde istirahat ettiği ve ardından Hakkari'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Dündar'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.