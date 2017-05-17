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Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

Şehit Osman Gazi Çetingöz'ün cenaze namazını kıldıran babası Kerim Çetingöz, terörü lanetledi.

17.05.2017 - 15:36
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Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti sırasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'ün cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN İMAM BABASI KILDIRDI

Şehit Çetingöz için öğle vakti Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını şehidin imam olan babası Kerim Çetingöz kıldırdı.

Şehidin babasından oğluna son görev VİDEO

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

Şehidin babası Çetingöz, namaz sonrası oğlunun tabutu başında bir konuşma yaptı.

"O HAİNLER SANMASIN Kİ, OSMAN GAZİLER BİTER"

Çetingöz, "Bir gün her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. Ben evlat yetiştirdim bu vatan için. İsmini, Osman Gazi koydum, tıpkı bu ülkeyi kuran Osman Gazi'nin neslini devam ettirsin diye. Bir tane Osman Gazi ölür, işte gördüğünüz bin tane Osman Gazi burada. O hainler sanmasın ki, Osman Gaziler biter. Biz, Yozgat’ın bağrından koşup gelen delikanlıyız. Eli kanlı değil, vatan için yürekten inanıyoruz. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir tanecik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan uğrunadır." dedi.

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

Baba Çetingöz'ün konuşması sırasında şehit annesi Huriye Çetingöz de oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Van'ın Çatak ilçesinde 14 Nisan'da şehit düşen Astsubay Sinan Babacan'ın eşi Nur Babacan da şehidin annesi ve kardeşlerini teselli etmeye çalıştı. Tören sonrası şehidin naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

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