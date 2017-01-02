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Şehit polis Burat Yıldız'a veda

Hain terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız, Mersin'de toprağa verildi. Anne Aslı Yıldız ise bu acıya dayanamayıp iki kez bayıldı.

İHA | 02.01.2017 - 16:10
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ASD

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen genç polis memuru Burak Yıldız, Mersin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

SALDIRIDA ÖLEN İLK ŞEHİT

Gece kulübü önünde güvenlik önlemi alan 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız, ilk şehit olan kişi oldu.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Evleri’nde annesi Aslı, ablası Leyla ve ağabeyi Murat Yıldız ile yaşayan ve 10 ay önce polis olan Burak Yıldız’ın cenazesi Mersin’e getirildi.

Şehit polis Burat Yıldız'a veda

Şehit polis Burat Yıldız'a veda

OĞLUNUN TABUTUNU GÖREN ANNE İKİ KEZ BAYILDI

Törende, oğlunun Türk Bayrağı’na sarılı tabutu başına gelen anne Aslı Yıldız, acıya daha fazla dayanamayarak bayıldı.

Şehidin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli ağabeyi Murat Yıldız ise tören boyunca metanetini korudu.

Şehit polis Burat Yıldız'a veda

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