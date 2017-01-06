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Şehit polis Fethi Seki'nin köpeği

İzmir Adliyesi ki terör saldırısında şehit olan polis memuru Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin"e esnaf sahip çıktı.

AA | 06.01.2017 - 20:47
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İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı adliyede kahramanlık göstererek büyük bir felaketin yaşanmasını önleyen şehit polis Fethi Sekin'in 10 yıldır bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin" de öksüz kaldı.

BAKIMINI ÜSTLENDİ

Terör saldırısının yaşandığı İzmir Adliyesi C kapısı girişindeki kafeteryanın çalışanı Zafer Gültekin,  şehit polis Sekin'in görev yaptığı polis noktasında bir sokak köpeğinin bakımını üstlendiğini söyledi.

Şehit polis Fethi Seki'nin köpeği

Sekin'in köpeği 10 yıl önce sahiplendiğini anlatan Gültekin, "Zeytin'in yavruları olmuştu. Onları bir tır ezince Fethi de ona acıyarak sahip çıkmıştı. İnsanlarla olduğu kadar hayvanlarla da arası iyiydi. Her sabah onun suyunu yemeğini verir, birlikte burada görev yaparlardı." diye konuştu.

Şehit polis Fethi Seki'nin köpeği

TERÖRİSTLERLE ÇATIRŞIRKEN ZEYTİN DE ORADAYDI

Sekin ile Zeytin arasında çok farklı bir dostluk olduğunu, köpeğin Adliye binası girişindeki polis kulübesinin önünden ayrılmadığını dile getiren Gültekin, "Kahraman polisimiz teröristlere müdahale ederken bile Zeytin yanındaydı. İzlediğimiz kamera görüntülerinde saldırı sırasında da Zeytin'in şehit polisin yanında olduğunu gördük." dedi.

Şehit polis Fethi Seki'nin köpeği

ŞEHİDİN EMANETİ

Zeytin'in dünden bu yana şehit polisin görev yaptığı kulübe önünde beklediğini, saldırıyı protesto etmek için olay yerine gelen vatandaşların ilgi odağı olduğunu anlatan Gültekin, Zeytin'i şehidin emaneti olarak gördüklerini ve bakımını kendilerinin üstleneceğini sözlerine ekledi.

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