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Şehit polisi, eşi üniformayla karşıladı

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın naaşını eşi üniformasıyla karşıladı "vatan sana canım feda" dedi.

AA | 04.08.2018 - 18:46..
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Şehit polisi, eşi üniformayla karşıladı

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın naaşı özel uçakla Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

GELECEK AY DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Gelecek ay düğünlerini yapmayı planlayan şehidin eşi Hülya Yılmaz, törene eşinin üniformasını giyip, kepini takarak geldi.

Acılı eş, şehidin naaşı uçaktan indirilirken asker selamı verdi. Eşinin yakasına taktığı fotoğrafını öpen Yılmaz, sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sözlerini tekrarladı.

Şehit polisi, eşi üniformayla karşıladı

Tören öncesinde şehidin eşini, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya teselli etti.

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansa götürülürken, şehidin meslektaşları koşarak tabuta omuz verdi ve tekbir getirerek tabutun taşınmasına yardım etti.

Şehit polisi, eşi üniformayla karşıladı

DİĞER KARDEŞİ DE ŞANLIURFA'DA POLİS

Daha sonra şehidin yakınları ve bakanlar araçlara binerek, cenaze törenine katılmak üzere Nizip ilçesine hareket etti.

Öte yandan, şehidin babası Mehmet Yılmaz'ın 5 yıl önce vefat ettiği, 2 kardeşinden birinin de Şanlıurfa'da polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit polisi, eşi üniformayla karşıladı
Şehit Recep Emre Yılmaz

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