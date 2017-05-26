Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirdilen el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu Uzman Çavuş Gökhan Peker şehit oldu.

İKİZ KARDEŞİ DE TÖRENE KATILDI

Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Peker için tören düzenlendi. Törene şehidin Hakkari'de görevli ikiz kardeşi Uzman Çavuş Ertan Peker de katıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende şehit Peker’in Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirilerek cenaze namazı kılındı. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker'e veda VİDEO

YOZGAT'A UĞURLANDI

Daha sonra şehidin naaşı, Hakkari'de görevli ikiz kardeşi Uzman Çavuş Ertan Peker, Tugay Komutanı Tayanç ve silah arkadaşlarınca memleketi Yozgat'a götürülmek üzere Van'a uğurlandı.