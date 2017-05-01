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Selahattin amcanın engelli asansörü sevinci

Tekerlekli sandalye kullanan 77 yaşındaki Selahattin Karataş'ın engelli asansörü 4 ay sonra onarıldı. Karataş sevinç yaşadı.

01.05.2017 - 09:02
  1. Haberler
  2. Yaşam

Gençliğince tesisat ustalığı yapan, yaşını soranlara, "Geceleri, pazarları saymazsan 40-45, sayarsan 77" diyen Karataş yürüyemez hale geldi.

EVDE HAPİS KALDI

Bir dizi ameliyat geçiren Karataş'ın eşi Necla ile oturduğu Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi'ndeki 4 katlı Ateş Apartmanı'nının dış cephesine balkondan yaptırılan asansör, 4 ay önce bozuldu. Necla Karataş, tamiri için istenen enaz 1500 TL'yi ödeyemeyince Selahattin Karataş, evde adeta hapis kaldı.

Selahattin amcanın engelli asansörü sevinci

ASANSÖRÜ TAMİR EDİLDİ

Elektrikli engelli aracı olmasına rağmen dışarı çıkamayan ve kendisini tanıyanlardan uzak kalan Selahattin Karataş'ın durumunu bir engelli velisi kısa adı ‘AVENDER’ olan Avcılar Engellilere Hizmet, Eğitim, Kültür, Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar'a iletti. Vardar'ın devreye girmesi ardından asansör kısa sürede tamir edilirken Selahattin Karataş, aylar sonra dışarı çıkarak dolaşmanın keyfini yaşadı. Adeta özgürlüğüne yeniden kavuştuğunu, hapisten çıkmış gibi kendisini özgür hissettiğini belirten Selahattin Karataş sokakta kendisini görenlerle eskisi gibi selamlaşabildiğini, bunun kendisi için büyük önemi bulunduğunu söyledi.

Selahattin amcanın engelli asansörü sevinci

Selahattin Karataş, engelli aracı ile Avcılar'daki Merkez Mahallesi'ne kadar gidip- döndüğünü salı günü de eşi ile göz doktoruna muayeneye gidebileceğini anlattı. Necla Karataş da teşekkür ettiği AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar'dan son olarak binanın arka tarafında bulunan engelli aracının konulduğu kilitli bölmenin ön tarafa alınmasını istedi. Dernek başkanı bu konuda da elinden geleni yapacağını söyledi.

Selahattin amcanın engelli asansörü sevinci




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