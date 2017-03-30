taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.451
USD
3,6417
EURO
3,9146
ALTIN
146,44
PETR
52,0800

Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor

Terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Zeydan ile birlikte açlık grevine başlayacağı öğrenildi.

30.03.2017 - 12:54
  1. Haberler
  2. Gündem
Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne Cezaevi'nde açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYORUZ"

HDP’den yapılan açıklamaya göre Demirtaş ve Zeydan’ın mesajı şöyle:

“Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz.

Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

339
Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

164
Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

370
Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

131
Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

51
Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

40
Üsküdar'da bir eve FETÖ baskını düzenlendi

Üsküdar'da bir eve FETÖ baskını düzenlendi

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM