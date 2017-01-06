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Selahattin Demirtaş 'PKK'ya sempatim yok' dedi

Bir çağrısıyla PKK'lıları sokağa döken, terör estirip 51 kişiyi öldürmesine neden olan Demirtaş şimdi "PKK ile alakam yok" diyor.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 13:11
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Selahattin Demirtaş 'PKK'ya sempatim yok' dedi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

"PKK SEMPATİZANI DEĞİLİM"

Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini kaydeden Demirtaş, "Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.

Selahattin Demirtaş 'PKK'ya sempatim yok' dedi

6-7 EKİMDE PKK'LI TERÖRİSTLERİ SOKAĞA KİM ÇIKARDI?

Türkiye'de yaşanan terör olayları ise bunun tam tersini söylüyor. 6-7 Ekim olayları olarak bilinen ve "Türk askeri neden Kobani'de PKK'lıları kurtarmıyor" şeklinde özetlenebilecek sözlerle, protesto adı altında sokakları terör yuvasına çevirenler Selahattin Demirtaş'ın 'sokak' çağrısı üzerine eylemler yapmış ve 51 kişinin ölümüne neden olan olaylar silsilesi başlamıştı.

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