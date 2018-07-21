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Selçuklu Uygarlığı müzesinde iki sergi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi içinde iki ayrı sergiyi aynı anda açtı.

DHA | 21.07.2018 - 11:57..
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Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde Kayseri’nin manevi değerlerini yaşatmak ve yeni nesil gençliğe tanıtmak amacıyla Kayseri’nin Manevi Mimarları adlı sergi açıldı.

DÖRT HALİFEYLE İLGİLİ BİLGİLER

Sergide Hz. Mevlana’nın Hocası Seyyid Burhaneddin, Davud-i Kayseri, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, İbrahim Tennuri, Zeynel Abidin gibi önemli isimlerin yaşantılarından kesitler sunuluyor.

Sergide ayrıca Kayseri’nin manevi mimarlarının hayatlarına örnek teşkil eden Dört Halife Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

Selçuklu Uygarlığı müzesinde iki sergi açıldı

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Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde açılan ikinci sergide ise Selçuklu şehirleri bulunuyor. Selçuklu Uygarlığı’nın etkin olduğu Kayseri, Konya ve Sivas şehirlerini gezerek bu üç şehirdeki mimari eserleri fotoğraflayan Anadolu Sinemacılar Derneği üyesi gençler Gençlerin Gözünden Selçuklu Medeniyeti adlı bir sergi açtılar.

Dijital sunumlarla zenginleştirilen her iki sergi Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

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