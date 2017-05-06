Selin Sayek Böke CHP'deki görevlerinden istifa etti

Selin Sayek Böke, CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa etti.

"MEVCUT YÖNETİM ANLAYIŞININ PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Böke, istifasının gerekçesi olarak, "Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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