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Selin Sayek Böke CHP'deki görevlerinden istifa etti

Böke, CHP'nin son dönem önde gelen isimlerindendi. Fakat Kılıçdaroğlu yönetimiyle daha fazla çalışmak istemediğini açıkladı.

06.05.2017 - 15:15
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Selin Sayek Böke CHP'deki görevlerinden istifa etti

Selin Sayek Böke, CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa etti.

Selin Sayek Böke CHP'deki görevlerinden istifa etti

"MEVCUT YÖNETİM ANLAYIŞININ PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Böke, istifasının gerekçesi olarak, "Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

BÖKE'NİN TWITTER'DAN PAYLAŞTIĞI AÇIKLAMA

Selin Sayek Böke CHP'deki görevlerinden istifa etti

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