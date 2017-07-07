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Selin Sayek Böke: Sokak hakkımız

Kendi partisi yeterince demokratik olmadığı için sözcülük görevinden istifa eden Selin Sayek Böke, arada konuşarak gündem oluyor.

07.07.2017 - 16:27
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Selin Sayek Böke: Sokak hakkımız

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve Ankara'dan İstanbul'a kadar devam eden adalet yürüyüşü sırasında, CNN International'a konuşan Selin Sayek Böke Türkiye'de demokratik kanalların tükendiğini ve sokağa çıkmaktan başka yol kalmadığını ileri sürdü.

Selin Sayek Böke: Sokak hakkımız
(Böke, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşlerine ara sıraeşlik ediyor, poz verip Twitter'da fotoğraflar paylaşıyor)

GENEL BAŞKANLIK İÇİN HAMLE YAPAMADI, KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU ONA BIRAKMADI

Adı sürekli olarak HP'de genel başkan adaylarından biri olarak geçen ancak bir türlü hamle yapmaya fırsat bulamayan Böke, kendi partisinin siyaset kanallarını tıkadığı gerekçesiyle istifa ettiğini unutarak hükümeti suçladı. İşte Böke'nin o sözleri:

Türkiye’de normal siyaset kanalları tıkandı. Tıkanmış olan bu kanalları açmanın tek yolu bunu sokağa taşımak, yürümek, talep etmek, slogan atmak ve aslında demokrasinin bir parçası olduğumuzu göstermek. Ve o noktaya gelemezsek Türkiye’de hiçbir şey değişmeyecek.

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