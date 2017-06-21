taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.269
USD
3,5451
EURO
3,9487
ALTIN
141,90
PETR
45,8000

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

İBB, Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılması planlanan yaya yolu çalışmasının durdurulduğunu açıkladı.

21.06.2017 - 02:24
  1. Haberler
  2. Projeler
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Şemsi Paşa Camisi önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek." denildi.

CAMİNİN DUVARLARINDAKİ ÇATLAKLARA TEPKİLER

Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinen Üsküdar'daki kıyı ile uyumlu Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılmasına başlanan proje tartışmalara neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada tarihi caminin duvarlarında çatlaklar oluşmaya başlandığı ifade edilmişti.

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Tepkileri göz önünde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların Topbaş’ın talimatıyla durdurulduğunu duyurdu. Bugünden itibaren kazıkların çatılmasına son verildi.

PROJE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Proje tekrar gözden geçirildikten sonra akıbeti hakkında kesin karar verileceği belirtildi.

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

İlginizi Çekebilir
Yeni Zigana Tüneli kazılıyor
İnşası tamamlandığında Avrupa'nın en uzunu olacak tünelin 6 kilometresi kazıldı.
Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hızlandı
Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılından önce açılması için çalışmalar sürüyor.
Akkuyu'nun yüzde 49'u satılıyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yüzde 49'luk hisse Türk ortaklığına satılacak.
Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı 2019'da açılacak
Ankara- İzmir arasındaki yolculuğun süresini düşürecek proje, ekonomiye de katkı sağlayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

70
Tudor'dan önemli açıklamalar

Tudor'dan önemli açıklamalar

20
Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

24
Pakistan, İran'a ait İHA'yı düşürdü

Pakistan, İran'a ait İHA'yı düşürdü

16
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

26
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

39
Ümraniye'de taksi durağına ateş açıldı

Ümraniye'de taksi durağına ateş açıldı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM