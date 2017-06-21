Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Şemsi Paşa Camisi önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek." denildi.

CAMİNİN DUVARLARINDAKİ ÇATLAKLARA TEPKİLER

Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinen Üsküdar'daki kıyı ile uyumlu Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılmasına başlanan proje tartışmalara neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada tarihi caminin duvarlarında çatlaklar oluşmaya başlandığı ifade edilmişti.

Tepkileri göz önünde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların Topbaş’ın talimatıyla durdurulduğunu duyurdu. Bugünden itibaren kazıkların çatılmasına son verildi.

PROJE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Proje tekrar gözden geçirildikten sonra akıbeti hakkında kesin karar verileceği belirtildi.