Senegal'de tekne faciası

Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Umar Geye, düzenlediği basın toplantısında, Fatick bölgesine bağlı Bettenty kasabasında önceki gün yaşanan tekne faciasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
15 BİN DOLARLIK YARDIM
Teknede 71 kişinin bulunduğunu söyleyen Geye, ölenlerin ailelerine paylaştırılmak üzere 15 bin dolarlık kaynak ayırdıklarını bildirdi.
CAN YELEKLERİNDE İNDİRİM
Geye ayrıca ülkede tanesi 6 dolardan satılan can yeleklerinin fiyatının 3 dolara indirilmesi kararı aldıklarını kaydetti. Geye, halka, teknelere binmeden önce mutlaka can yeleği takmaları çağrısında da bulundu.
ÖLÜ VE YARALILAR
Ulusal basında çıkan haberlerde, çoğunluğu kadınlardan oluşan 60'a yakın kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 17 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Atlas Okyanusu kenarında yer alan ülkede hükümetin uyguladığı farkındalık kampanyalarına rağmen teknelerde çoğunlukla can yeleği bulundurulmuyor.