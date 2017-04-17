taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.578
USD
3,6716
EURO
3,9071
ALTIN
152,17
PETR
55,4200

Senegal'de ulusal yas ilan edildi

Senegal'de geçen hafta çıkan yangında ölenler anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

17.04.2017 - 10:47
  1. Haberler
  2. Dünya

e

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda "Daaka" adı verilen dini etkinlikte meydana gelen yangında ölen 20 kişi anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, ulusal yasın yarından itibaren başlayacağı ifade edildi.

Devlet Başkanı Macky Sall da taziyelerini iletmek amacıyla bölgeyi ziyaret etti ve bölgede yenileme çalışması başlatacaklarını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Medina Gunass bölgesinde geçen hafta, ibadet için bir araya gelen binlerce Müslüman Senegallinin bulunduğu alanda yangın çıktığı ve en az 20 kişinin öldüğü, 79 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Yangında çok sayıda dini belgenin de kül olduğu vurgulanmıştı.

DAAKA NEDİR?

Her yıl aynı dönemde başlayıp 10 gün süren ve Medina Gunass'ta Ticani tarikatı mensupları tarafından düzenlenen "Daaka" adlı dini merasime sadece erkekler katılabiliyor. Komşu ülkelerden gelen binlerce Müslüman, Medina Gunass'da açık alanda namaz kılıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

292
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

95
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

121
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

173
Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

70
Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

3
Referandum sonrası döviz

Referandum sonrası döviz

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM