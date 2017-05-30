Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından basın toplantısı düzenledi.

Güneş, şampiyonluk gecesi söylediği ve bazı kişiler tarafından FETÖ Lideri Gülen'e göndermede bulunduğu öne sürülen sözüne açıklık getirdi:

"O TİP İNSANLAR HAİNDİR"

"Maça herkes eğlenmeye, gülmeye gelsin. Maçtan sonra Mevlana'nın sözlerini paylaştım;

'Gülü gülene ver, kalbini sevene ver, sevmek güzel şeydir, kıymeti bilene ver'

Nasıl bir anlam çıkardılar, beni nereye pazarladılar? O tip insanlar haindir. Yakışık almaz ya. Bana bir zararı olmaz. Ona zararı olur."

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur VİDEO