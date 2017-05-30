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Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

Beşiktaş Teknik Direktörü, FETÖ liderine mesaj gönderdiğini söyleyenleri hainlik yapmakla niteledi.

30.05.2017 - 12:59
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Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

şenol güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından basın toplantısı düzenledi.

Güneş, şampiyonluk gecesi söylediği ve bazı kişiler tarafından FETÖ Lideri Gülen'e göndermede bulunduğu öne sürülen sözüne açıklık getirdi:

"O TİP İNSANLAR HAİNDİR"

"Maça herkes eğlenmeye, gülmeye gelsin. Maçtan sonra Mevlana'nın sözlerini paylaştım;

'Gülü gülene ver, kalbini sevene ver, sevmek güzel şeydir, kıymeti bilene ver'

Nasıl bir anlam çıkardılar, beni nereye pazarladılar? O tip insanlar haindir. Yakışık almaz ya. Bana bir zararı olmaz. Ona zararı olur."

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur VİDEO

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