Serdar Ortaç boşanmanın eşiğinden döndü

Şarkıcı Serdar Ortaç ile güzel eşi Chloe Loughnan Ortaç hakkında ortaya atılan boşanma iddiası geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2014 yılında nikah masasına oturan çift ile ilgili daha önce de birçok kez ayrılık haberleri çıkmış, taraflar her seferinde iddiaları yalanlamıştı.

İPLER KOPUYORDU

Ancak Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Ortaç ile son tartışmasından sonra boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

SERDAR AVUKATA KADAR GİTTİ

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olarak, daha önce Ortaç'ın çocuk istemesi, Chloe'nin ise 'önce kariyer' demesi gösterilmişti. Ancak çiftin en son büyük bir kavgaya tutuştukları ve Serdar Ortaç'ın boşanmak için avukatının yolunu tuttuğu öğrenildi.

YAKIN ARKADAŞI KARARINDAN DÖNDÜRDÜ

Ortaç'ın avukatına giderken rastladığı yakın bir arkadaşı, ünlü şarkıcıya boşanmanın ciddi bir karar olduğunu ve tekrar düşünmesini tavsiye etti. Arkadaşını dinleyen Serdar Ortaç avukata gitmekten vazgeçti ve eşiyle şimdilik sorunları aştı. Ortaç'ın boşanma girişimini rafa kaldırğı öğrenildi.