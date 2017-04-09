Serdar Ortaç: Eşimin arzulandığını düşünmüyorum

46 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile arasındaki yaş farkına hiç aldırmıyor.

Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EŞİMİN ARZULANDIĞINI DÜŞÜNMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Eşinin başka erkekler tarafından arzulanıyor olmasına rahatsız olup olmadığı sorulan Ortaç şöyle cevap verdi:

"O tarafını düşünmemeye çalışıyorum hiç! Düşünürsem, tabii ki sinirlenirim. Coco beni daha çok kıskanır ama onu kıskandırmamak için dikkatli davranırım. O nasıl bana aitse, ben de ona aitsem, onun yapmasını istemediğim bir şeyi ben de ona yapmam."





"SEKS HAYATIM 80'LERE KADAR GİDER"

'Yaşlanacağımı biliyorum' diyen Ortaç, "Erkeğin seks hayatı daha bu yaşlarda bitmez. 60’ında baba olanları biliyorum. 80’lere kadar gider. O yüzden korkmuyorum." dedi.