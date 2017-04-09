taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Serdar Ortaç: Eşimin arzulandığını düşünmüyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

09.04.2017 - 11:21
  1. Haberler
  2. Magazin

46 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile arasındaki yaş farkına hiç aldırmıyor.

Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EŞİMİN ARZULANDIĞINI DÜŞÜNMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Eşinin başka erkekler tarafından arzulanıyor olmasına rahatsız olup olmadığı sorulan Ortaç şöyle cevap verdi:

"O tarafını düşünmemeye çalışıyorum hiç! Düşünürsem, tabii ki sinirlenirim. Coco beni daha çok kıskanır ama onu kıskandırmamak için dikkatli davranırım. O nasıl bana aitse, ben de ona aitsem, onun yapmasını istemediğim bir şeyi ben de ona yapmam."

Serdar Ortaç: Eşimin arzulandığını düşünmüyorum

"SEKS HAYATIM 80'LERE KADAR GİDER"

'Yaşlanacağımı biliyorum' diyen Ortaç, "Erkeğin seks hayatı daha bu yaşlarda bitmez. 60’ında baba olanları biliyorum. 80’lere kadar gider. O yüzden korkmuyorum." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

57
Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

87
Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

36
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

89
Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

212
Atiba'nın gözlerden kaçan hareketi golü kurtardı

Atiba'nın gözlerden kaçan hareketi golü kurtardı

13
Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Nişan töreninde tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM