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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan kavuştu

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan önceki gün Etiler’de yemek yedi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 07:24..
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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan kavuştu

Serdar Ortaç, önceki akşam eşi Chloe Loughnan ve arkadaş buluştu. Bir süredir yurt dışında olan Chole, samimi açıklamalarda bulundu.

"TOPÇU DEĞİL POPÇU OLDUK"

Ortaç, “Chloe Miami’den geldikten sonra İstanbul’u çok özledi. Haftada 3-4 gün yemeğe çıkıp geziyoruz. Bugün de futbol maçı izledik. Ben de küçükken futbol oynardım. Hep kaleci olurdum. Topçu değil popçu olduk” dedi.

"KOCAMI ÖZLEDİĞİM İÇİN DÖNDÜM"

“Eşinizden işlerinden dolayı uzak kalıyorsunuz. Bu sizi rahatsız ediyor mu?” sorularına Ortaç, “Hayır rahatsız etmiyor. Ama Chloe yurt dışında kalmaz. Hatta bu imkansız. Gider işlerine ama gelir” diye cevap verirken Loughnan, “Normalde işim için aralık ayına kadar yurt dışında olmam gerekiyordu. Ama kocamı özledim ve geri döndüm” yanıtını verdi.

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