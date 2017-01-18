taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.363
USD
3,7677
EURO
4,0309
ALTIN
147,17
PETR
55,6100

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Kış ve turizm merkezi Uludağ'da konser veren Serdar Ortaç, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

18.01.2017 - 08:39
  1. Haberler
  2. Magazin

serdar

Sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, aşkta veya evlilikte yaş farkının sorulması üzerine ABD'nin yeni başkanı Trump'ı örnek gösterdi:

"GÖNÜL VE AŞKIN YAŞI OLMAZ"

"Bence yaş farkı önemli değildir. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Erkekte biraz daha tahammül edilebilir oluyor. Kadınlarda ise olağan dışı bir şeymiş gibi karşılanıyor. Sevmişler birbirlerini. Bu konu gereksiz bence.

"TRUMP BABA BİLE SEVMİŞ EVLENMİŞ"

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın bile gencecik karısı var. Bende Chleoe’yi sevdim, evlendim. 'Trump baba' bile sevmiş evlenmiş. Doğru bir şey demek istemiyorum. Gönül isterki 3- 5 yaş fark olsun. Aynı anda aşık olsunlar beraber büyüsünler, evlensinler. Aşk bu gözü yok ki"Serdar Ortaç'tan Trump örneği

NE ZAMAN BABA OLACAKSINIZ SORUSUNA 'KISMET' DEDİ

Serdar Ortaç, ne zaman baba olacaksınız sorusu üzerine ise "Kısmet" demekle yetindi. Amerika’da bir ajans ile çalışmaya başlayan kendisinden 24 yaş küçük olan eşi Chloe Loughnan’ın önümüzdeki günlerde yanına gideceğini belirten Serdar Ortaç Mart veya Nisan ayında Türkiye’ye döndükten sonra yeni albüm çalışmalarına başlayacağını ekledi.Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Serdar Ortaç'tan Trump örneği

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

73
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

71
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

14
Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

11
Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

42
Milan'dan Fenerbahçe'ye Sosa yanıtı

Milan'dan Fenerbahçe'ye Sosa yanıtı

13
Akıncı: Basına sızdırılan Kıbrıs haritaları gerçek dışı

Akıncı: Basına sızdırılan Kıbrıs haritaları gerçek dışı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM