Serdar Ortaç'tan Trump örneği

Sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, aşkta veya evlilikte yaş farkının sorulması üzerine ABD'nin yeni başkanı Trump'ı örnek gösterdi:

"GÖNÜL VE AŞKIN YAŞI OLMAZ"

"Bence yaş farkı önemli değildir. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Erkekte biraz daha tahammül edilebilir oluyor. Kadınlarda ise olağan dışı bir şeymiş gibi karşılanıyor. Sevmişler birbirlerini. Bu konu gereksiz bence.

"TRUMP BABA BİLE SEVMİŞ EVLENMİŞ"

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın bile gencecik karısı var. Bende Chleoe’yi sevdim, evlendim. 'Trump baba' bile sevmiş evlenmiş. Doğru bir şey demek istemiyorum. Gönül isterki 3- 5 yaş fark olsun. Aynı anda aşık olsunlar beraber büyüsünler, evlensinler. Aşk bu gözü yok ki"

NE ZAMAN BABA OLACAKSINIZ SORUSUNA 'KISMET' DEDİ

Serdar Ortaç, ne zaman baba olacaksınız sorusu üzerine ise "Kısmet" demekle yetindi. Amerika’da bir ajans ile çalışmaya başlayan kendisinden 24 yaş küçük olan eşi Chloe Loughnan’ın önümüzdeki günlerde yanına gideceğini belirten Serdar Ortaç Mart veya Nisan ayında Türkiye’ye döndükten sonra yeni albüm çalışmalarına başlayacağını ekledi.

























