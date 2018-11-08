Şerefiye Sarnıcı ziyaret saatleri uzatıldı

Tarihi ve kültürel mirası koruyacak projelere imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yıl süren titiz restorasyon sürecinin ardından gün yüzüne çıkardığı Şerefiye Sarnıcı’na ilgi her geçen gün artıyor.

İstanbul’un 1590 yıllık tarihe sahip sarnıcına gösterilen yoğun ilgi üzerine açılış saati 10.00’dan 09.00’a çekildi, kapanış saati ise 19.00’dan 20.00’a uzatıldı.

TARİHİ SARNICA YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Fatih ilçesi Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan ve Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilen Şerefiye Sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek 24 Nisan 2018 tarihinde ziyarete açılmıştı.

Tarihi sarnıç, açıldığı günden bugüne yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi çekiyor. İnsanların yoğun ilgisi üzerine İBB iştiraki Kültür AŞ. Şerefiye Sarnıcı’na ziyaret saatlerini uzatma kararı aldı.

Böylece her gün sabah saat 10.00 olan açılış saati 09.00’a çekildi, akşam 19.00 olan kapanış saati ise 20.00’a uzatıldı.

ETKİNLİKLERİN GÖZDE MEKANI OLDU

Şerefiye Sarnıcı, tarihi ve kültürel değeriyle sanatseverlerin ilgisini çektiği gibi kültürel etkinliklerin ve sanatsal aktivitelerin de gözde mekanlarından biri oldu. Sarnıcın etkileyici atmosferi önce Ahmet Nejat'ın "Hiç Hali" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Ardından da 24 Ekim 2018 tarihinde kapılarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin projelendirdiği, Süleyman Saim Tekcan’ın 30 yıllık heykel ve gravürlerinden oluşan “Atlar, Hatlar ve Süleymannâme” isimli sergisine açtı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği sergide, sarnıcın duvarlarıyla bütünleşen gravürler, suya yansıyan üç boyutlu çalışmalar ve bu çalışmaların duvarlarla örtüşen gölgeleriyle dolu.



