Seren Serengil Tayfun Erdoğan gerginliği

Ünlü sanatçı Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasında yaşanan tartışmaya Seren Serengil de katıldı. Emrah'ın yakın arkadaşı olan Serengil, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Oğluna yok yere tepki göstermediğini belirten Seren Serengil, Emrah ve oğlu arasında yaşandığını iddia ettiği diyaloğu canlı yayında açıkladı; Tayfun Erdoğan Emrah'a "Baba seninle aramda çok fazla yaş farkı yok ve bir şeylere sahip olabilmek adına senin ölmeni bekleyemem bu yüzden de üzerime evlerinden birini geçir" demiş"

SEREN SERENGİL'E TEPKİ

Bu açıklaması yüzünden tepki alan Seren Serengil, daha sonra da Tayfun'un annesinin bir videosunu paylaştı. Serengil, 'Tayfun'un annesi benim adıma cevap vermiş' dedi.

Tayfun'un annesi videoda, 'Emrah Tayfun'a babalık yaptı. 9 yaşından 21 yaşına kadar araları çok iyiydi. Sonradan anlaşamamaya başladılar' diye konuşuyor.