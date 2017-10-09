taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,7112
EURO
4,3567
ALTIN
153,07
PETR
55,7300

Seren Serengil'i de hacklediler

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen hacker çetesinin, bir kurbanı da Seren Serengil çıktı.

09.10.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. Magazin

Seren Serengil'i de hacklediler

İstanbul polisinin çökertilen hacker çetesine yönelik soruşturması sürüyor. Fishing (olta) yöntemini kullanan hacker'lar ünlü isimlere, merak uyandırıcı linklerin de yer aldığı mesaj ve mailler yolladı. Bu yöntemle şifreleri kıran ve hesapları ele geçiren hackerlar, hesap iadesi karşılığında yüklü paralar istedi.

SEREN DE OLTAYA GELDİ

Hackerların, Siber Polisleri'nin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyondan iki gün önce ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil'in sosyal medya hesabını da hackledikleri ortaya çıktı. Hackerların, mail veya mesaj yoluyla gönderdikleri olta uzantılara cep telefonlarından tıklayan bazı ünlü isimlerin telefon içerikleri ve WhatsApp yazışmalarının da hacker'ların eline geçtiği belirlendi. Çetenin mağdur ettiği isimlerin listesi her geçen gün kabarıyor.

İlginizi Çekebilir
Adriana Lima Metin Hara'dan bebek istiyor
Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile Metin Hara'nın inanılmayan aşkından yeni gelişme...
Bensu Soral'ı ağlatan teklif
Oyuncu Bensu Soral, sevgilisinden beklediği teklifi sonunda aldı.
Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı
Galataray'ın tecrübeli futbolcusu İnan, iki kadınla eğlenirken görülmesi üzerine kavga ettiği eşine barışmak için yüzük aldı.
Aamir Khan'ın Maraş dondurmacısıyla imtihanı
Bollywood yıldızı Aamir Khan, meşhur Maraş dondurması yemek istedi ancak tahmin edileceği gibi pek kolay olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin misilleme açıklaması

Türkiye'nin misilleme açıklaması

313
Ampute Milli Takımı antrenörü Özcan'dan prim açıklaması

Ampute Milli Takımı antrenörü Özcan'dan prim açıklaması

53
Daum: Fenerbahçe'ye daha saygın bir hoca gerekiyor

Daum: Fenerbahçe'ye daha saygın bir hoca gerekiyor

25
Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

6
3. Havaalanı Alman medyasında

3. Havaalanı Alman medyasında

16
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası bugün başlıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası bugün başlıyor

26
Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı

Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM