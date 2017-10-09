Seren Serengil'i de hacklediler

İstanbul polisinin çökertilen hacker çetesine yönelik soruşturması sürüyor. Fishing (olta) yöntemini kullanan hacker'lar ünlü isimlere, merak uyandırıcı linklerin de yer aldığı mesaj ve mailler yolladı. Bu yöntemle şifreleri kıran ve hesapları ele geçiren hackerlar, hesap iadesi karşılığında yüklü paralar istedi.

SEREN DE OLTAYA GELDİ

Hackerların, Siber Polisleri'nin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyondan iki gün önce ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil'in sosyal medya hesabını da hackledikleri ortaya çıktı. Hackerların, mail veya mesaj yoluyla gönderdikleri olta uzantılara cep telefonlarından tıklayan bazı ünlü isimlerin telefon içerikleri ve WhatsApp yazışmalarının da hacker'ların eline geçtiği belirlendi. Çetenin mağdur ettiği isimlerin listesi her geçen gün kabarıyor.