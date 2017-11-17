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Ünlü tenisçi Serena Williams evlendi

Ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, uzun süredir aşk yaşadığı Alexis Ohanian ile dün dünyaevine girdi.

17.11.2017 - 11:36
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Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, uzun süredir birlikte olduğu Reddit'in kurucusu milyarder iş adamı Alexis Ohanian ile dün düzenlenen törenle evlendi.

Ünlü tenisçi Serena Williams evlendi

Daily Mail'in haberine göre, düğünde Williams 'Güzel ve Çirkin' (Beauty and the Beast) filminin konseptini uyguladı.

BİRÇOK ÜNLÜ KATILDI

Düğüne Serena Williams'ın kendi gibi tenisçi olan kardeşi Venus Williams ve Ohanian'ın ailesinin yanı sıra Kim Kardashian, Beyonce, Jay-Z ve Eva Longoria gibi birçok ünlü de katıldı. Gecede Beyonce'un 5 şarkı söylediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Ünlü tenisçi Serena Williams evlendi

KİŞİYE ÖZEL KUPA DAĞITILDI

Davetlilere ayrıca düğün gecesinin anısına kişiye özel, davetlilerin adının yazdığı bir kupa da hediye edildi. Böylece Williams ve Ohanian çifti düğünlerini ölümsüzleştirdi.

Ünlü tenisçi Serena Williams evlendi

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