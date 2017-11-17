Ünlü tenisçi Serena Williams evlendi

Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, uzun süredir birlikte olduğu Reddit'in kurucusu milyarder iş adamı Alexis Ohanian ile dün düzenlenen törenle evlendi.

Daily Mail'in haberine göre, düğünde Williams 'Güzel ve Çirkin' (Beauty and the Beast) filminin konseptini uyguladı.

BİRÇOK ÜNLÜ KATILDI

Düğüne Serena Williams'ın kendi gibi tenisçi olan kardeşi Venus Williams ve Ohanian'ın ailesinin yanı sıra Kim Kardashian, Beyonce, Jay-Z ve Eva Longoria gibi birçok ünlü de katıldı. Gecede Beyonce'un 5 şarkı söylediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

KİŞİYE ÖZEL KUPA DAĞITILDI

Davetlilere ayrıca düğün gecesinin anısına kişiye özel, davetlilerin adının yazdığı bir kupa da hediye edildi. Böylece Williams ve Ohanian çifti düğünlerini ölümsüzleştirdi.