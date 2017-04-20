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Serena Williams hamile

Tenis dünyasının rekortmen ismi Serena Williams'ın hamile olduğu açıklandı.

20.04.2017 - 08:57
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Serena Williams'ın yayıncısı tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun sonbaharda ilk çocoğunu doğuracağı belirtildi.

20 HAFTALIK

Ünlü tenisçi, sosyal medya hesabından “20 haftalık" etiketiyle bir fotoğraf paylaşmış ancak saatler içinde fotoğrafı silmişti.

Serena Williams hamile

TURNUVADA HAMİLEYDİ

"20 haftalık" ifadesi, 35 yaşındaki Williams'ın, ocak ayında zaferle sonuçlandırdığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası esnasında hamile olduğunu ortaya koyuyor.

Williams, Avustralya'dan şampiyonlukla ayrılarak, en çok grand slam kazanan kadın tenisçi olmuştu.

Serena Williams hamile

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