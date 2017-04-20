Serena Williams hamile

Serena Williams'ın yayıncısı tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun sonbaharda ilk çocoğunu doğuracağı belirtildi.
20 HAFTALIK
Ünlü tenisçi, sosyal medya hesabından “20 haftalık" etiketiyle bir fotoğraf paylaşmış ancak saatler içinde fotoğrafı silmişti.
TURNUVADA HAMİLEYDİ
"20 haftalık" ifadesi, 35 yaşındaki Williams'ın, ocak ayında zaferle sonuçlandırdığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası esnasında hamile olduğunu ortaya koyuyor.
Williams, Avustralya'dan şampiyonlukla ayrılarak, en çok grand slam kazanan kadın tenisçi olmuştu.