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Serenay-Kerem çifti yeni ev arayışında

Aldıkları evin hayranları tarafından keşfedilmesi ve zillerine basılması nedeniyle Serenay Sarıkaya-Kerem Bursin çifti ev bakıyor.

25.07.2017 - 07:32
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Serenay-Kerem çifti yeni ev arayışında

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, Yeniköy’de 3 katlı, Boğaz manzaralı müstakil bir eve taşınmıştı.

HAYRANLARI EVİN ADRESİNİ KEŞFETTİ

Ancak Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in evlerinin adresini, hayranları keşfetti.

Çift, her sabah kapı önünde sürpriz yaşamaktan bıktı, taşınmak için ev bakmaya başladı.

Serenay-Kerem çifti yeni ev arayışında

BOZ'UN EVİNE TAŞINMIŞLARDI

Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çifti, Murat Boz’un daha önce oturduğu Yeniköy’deki eve taşınmıştı.

Murat Boz ve Aslı Enver, sürekli zillerine basılıp rahatsız edildikleri için bu evden taşınıp Kuruçeşme'de oturma kararı almıştı.

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