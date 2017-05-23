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Serenay Sarıkaya aileye girdi

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin’in önceki yıl bir reklam çekiminde başlayan aşkları doludizgin sürüyor.

23.05.2017 - 14:55
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DD

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, müstakbel görümcesi Melis Bürsin’i 2 yıl aradan sonra sosyal medyadan takibe başladı. Melis Bürsin de hemen peşinden güzel oyuncuyu takip listesine ekledi, Kerem’in eski aşkı Yağmur’u ise hayatından sildi.

YAĞMUR'U TAKİPTEN ÇIKARDI

Melis Bürsin, kardeşi Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’yla beraber olduğu halde güzel oyuncuyu değil, kardeşinin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’i takip etmeyi tercih ediyordu. İki yıl sonra müstakbel yengesi Serenay Sarıkaya’yı takip listesine alan Melis Bürsin’in geçmişte beraber fotoğraf çekimi de yaptığı Yağmur Tanrısevsin’i silmesi ise dikkat çekti. Melis Bürsin ilk kez önceki yıl açtığı fotoğraf sergisinde kardeşi Kerem Bürsin’le kameralar karşısına çıkmış ve onunla gurur duyduğunu söylemişti.

Serenay Sarıkaya aileye girdi

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